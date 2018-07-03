Источник: "Оттава" дала разрешение Карлссону на переговоры с другими клубами

"Оттава" разрешила защитнику команды Эрику Карлссону вести переговоры с другими клубами, сообщил в своем Твиттере журналист Ларри Брукс.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел 71 матч за "Оттаву" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 62 (9+53) очка. Его контракт действует еще год.

Ранее стало известно, что жена Карлссона получала от девушки его партнера по команде Майка Хоффмана угрозы смерти ей и ее ребенку, которого она в итоге потеряла на последнем месяце беременности.