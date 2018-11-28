Источник: Мэттьюс сыграет против "Сан-Хосе"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе", сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон. 21-летний американский хоккеист вернется в состав после травмы левого плеча.
Мэттьюс пропустил 14 игр НХЛ из-за повреждения.
В нынешнем сезоне Мэттьюс сыграл в 11 играх и набрал 16 (10+6) очков.
"Торонто" занимает четвертое место в Западной конференции с 34 баллами после 25 матчей.
Auston Matthews officially returns tonight, per Mike Babcock. He missed 14 games with a left shoulder injury.– Chris Johnston (@reporterchris) 28 ноября 2018 г.
Загрузка...