Источник: Мэттьюс сыграет против "Сан-Хосе"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе", сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон. 21-летний американский хоккеист вернется в состав после травмы левого плеча.

Мэттьюс пропустил 14 игр НХЛ из-за повреждения.

В нынешнем сезоне Мэттьюс сыграл в 11 играх и набрал 16 (10+6) очков.

"Торонто" занимает четвертое место в Западной конференции с 34 баллами после 25 матчей.