Источник: Ковальчук будет зарабатывать в "Лос-Анджелесе" 6,25 миллиона долларов в год

Появилась информация о размере зарплаты новичка "Лос-Анджелеса" российского нападающего Ильи Ковальчука, о переходе которого было объявлено сегодня.

Как сообщает инсайдер Боб Маккензи, Ковальчук заработает за каждый сезон в "Лос-Анджелес" 6,25 миллиона долларов – такой же контракт (тоже трехлетний) год назад подписал другой вингер-ветеран Патрик Марло с "Торонто".

Контракт с хоккеистом вступит в силу с 1 июля. 35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за "Нью-Джерси" и "Атланту".

В прошедшем сезоне игрок провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 63 (31+32) очка. В плей-офф он провел 15 матчей и набрал 10 (6+4) очков. Также нападающий завоевал золото олимпийского хоккейного турнира-2018.