Источник: "Флорида" может обменять Киселевича

"Флорида" готова обменять российского защитника Богдана Киселевича, сообщил в своем Твиттере журналист TSN Даррен Дрегер.

Журналист также указал, что генеральный менеджер "Пантерс" сообщил своим коллегам в другим клубам, что хоккеист доступен для обмена.

28-летний защитник в текущем сезоне провел 31 матч за "Филадельфию" и набрал 8 (0+8) очков.

Some expectation the Florida Panthers will be active in trade circles. GM Dale Tallon has let teams know depth Dman Bogden Kiselevich is available. – Darren Dreger (@DarrenDreger) 16 января 2019 г.

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