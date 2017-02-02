Иск Милевского к киевскому "Динамо" на 1,2 миллиона евро отклонен

Федерация футбола Украины отклонила иск нападающего "Тосно" Артема Милевского к киевскому "Динамо", сообщает matchday.ua. Форвард подал жалобу на бело-голубых, утверждая, что не получил три зарплаты и подъемные при расставании в 2013 году. Общая сумма иска составила 1,2 миллиона евро. Президент киевлян Игорь Суркис настаивал на том, что Милевский последние месяцы не выполнял условия контракта.

Милевский защищал цвета "Динамо" с 2002 по 2013 год, после чего ушел в "Газиантепспор". Впоследствии в его карьере были хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынская "Конкордия", а к "Тосно" он присоединился 1 сентября 2016 года. В текущем сезоне на его счету 8 матчей в ФНЛ.