08:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

Иск Милевского к киевскому "Динамо" на 1,2 миллиона евро отклонен

0
0
0
2

Федерация футбола Украины отклонила иск нападающего "Тосно" Артема Милевского к киевскому "Динамо", сообщает matchday.ua. Форвард подал жалобу на бело-голубых, утверждая, что не получил три зарплаты и подъемные при расставании в 2013 году. Общая сумма иска составила 1,2 миллиона евро. Президент киевлян Игорь Суркис настаивал на том, что Милевский последние месяцы не выполнял условия контракта. 

Милевский защищал цвета "Динамо" с 2002 по 2013 год, после чего ушел в "Газиантепспор". Впоследствии в его карьере были хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынская "Конкордия", а к "Тосно" он присоединился 1 сентября 2016 года. В текущем сезоне на его счету 8 матчей в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/articles/ffu-otklonila-isk-milevskogo-protiv-dinamo-na-12-milliona-evro-9260/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

совва

еще и НХЛ))

08:57

совва

почему раздел хоккей)

08:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ