Инсайдер: "Зарплата Хорвата в "Ванкувере" превысит 5 миллионов в год"

Инсайдер Боб Маккензи выразил уверенность в том, что нападающий Бо Хорват близок к подписанию нового контракта с "Ванкувером". По его словам, соглашение будет рассчитано на продолжительный срок, а зарплата хоккеиста превысит 5 миллионов долларов в год.

– Судя по словам генерального менеджера "Ванкувера" Джима Беннинга, похоже на то, что стороны близки к сделке, – написал Маккензи на своей странице в Твиттере. – Предполагаю, что срок договора будет больше пяти лет (шесть или семь). Зарплата больше пяти миллионов, но меньше шести.