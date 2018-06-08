Илья Воробьев: "Слава богу, что наши ребята победили"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе "Вашингтона" в финале Кубка Стэнли. В решающей серии "Кэпиталз", в составе которого выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, со счетом 4-1 обыграли "Вегас".

– Чем ценен триумф "Вашингтона" в Кубке Стэнли для нашего хоккея?

– Это прекрасно, что он выиграл. Саша Овечкин все и всем доказал, фантастически отыграл в плей-офф Женя Кузнецов и показал другой уровень, Дима Орлов здорово прибавил, больше внимания уделил обороне и выступил вне всяких похвал. Важно, что ребята добиваются таких высот.

– Что для себя почерпнули в плей-офф Кубка Стэнли?

– За НХЛ всегда интересно наблюдать. Там регулярка и плей-офф очень сильно различаются. Для себя отметил очень много маленьких аспектов и деталей.

– Спорное судейство в финальной серии заставил пересмотреть взгляды на российских арбитров?

– Об этом говорить бесполезно. Слава богу, что наши ребята победили. Мы гордимся ими. Саша очень долго к этому шел. Для России это очень важно, учитывая, что у нас не такой большой приток игроков, как раньше.

– Надеетесь увидеть вашингтонцев в сборной в следующем сезоне?

– Мы предполагаем, а жизнь покажет. Все зависит от того, как они будут играть в плей-офф. Посмотрим, но до этого еще очень долго.

– Верите, что "Вашингтон" и наши парни защитят титул?

– Подняться на такую высокую архи трудно, но удержать – еще сложнее. Но потенциал у команды есть.

– Какие ожидания от футбольного чемпионата мира?

– Прекрасно, что чемпионат мира проходит в нашей стране. Важно, что построили стадионы и развивают инфраструктуру. Видел товарищеские матчи, и знаю, насколько тяжела работа тренера.

– А на футбол собираетесь?

– Я буду в Санкт-Петербурге, и с удовольствием сходил бы на матчи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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