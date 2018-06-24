Илья Воробьев: "Ковальчуку уготована роль лидера "Лос-Анджелеса"

Главный тренер сборной России и СКА Илья Воробьев уверен, что Илья Ковальчук будет лидером "Лос-Анджелеса". Напомним, что "Кингз" заключили с 35-летним хоккеистом соглашение на три года. По сообщениям СМИ, он будет зарабатывать по 6 миллионов долларов за сезон.

– Он может вписаться в любую команду НХЛ, и почему не в "Лос-Анджелес"? Туда игроков берут на конкретную роль, и понятно, что в этой команде ему уготована роль лидера, – сказал Воробьев. – Там есть некая составляющая, которая должна помочь добиться ему цели, есть очень хорошие игроки. Илья – большой профессионал, он к этому стремился, и я желаю, чтобы он добился своей цели.