Илья Самсонов: "За океаном начну с АХЛ, с "Магниткой" расстались по-доброму"

21-летний голкипер Илья Самсонов рассказал "СЭ" о подписании трехлетнего контракта с "Вашингтоном".
– Какую роль вам предложили в "Кэпиталз"? – вопрос Самсонову.
– В декабре мы встречались с Брайаном Маклелланом (генменеджером "Кэпс". – Прим. "СЭ") и договорились, что сначала буду привыкать новым условиям, и начну в АХЛ. В скором времени должны поднять в НХЛ.
– Готовы задвинуть Холтби и Грубауэра?
– Вратари сильные. Хорошая конкуренция никому никогда не мешала. Буду бороться за место в составе. Какую роль выделят, с той и начну.
– "Питтсбург" сравнял счет в серии с "Кэпиталс".
– Всей семьей болеем за "Вашингтон" и смотрим все матчи "Кэпиталз". Верим, что ребята сломают, наконец, эту традицию и пройдут "Пингвинз".
– Общались с россиянами-одноклубниками – Овечкиным, Кузнецовым и Орловым?
– Сейчас не хочу ребят отвлекать, у них плей-офф. Раньше общались с Кузей. Надеюсь, с Кубком Стэнли всех поздравлю (улыбается).
– Том Уилсон выходит в плей-офф в первой тройке, а недавно его дисквалифицировали за спорный силовой прием. С таким парнем в составе вратарю спокойнее?
– В "Магнитке" у нас таким был Женя Тимкин. Ребятам из "Питтсбурга" не поздоровится, когда он вернется на лед.
– Геннадий Величкин неоднозначно высказывался относительно вашего отъезда. Как расстались с "Магниткой"?
– Мостов не сжигал. Очень благодарен команде и Виктору Филипповичу (Рашникову. – Прим. "СЭ") и всем в клубе. С Геннадием Ивановичем расстались по-доброму, и выяснили все моменты. Меня отпускают и ждут обратно домой. Отрабатывать на комбинате никому не придется (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Александр Овечкин
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- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Брэден Холтби
- Евгений Тимкин
- Илья Самсонов
- Филипп Грубауэр
- Том Уилсон