Новичок "Вашингтона" голкипер Илья Самсонов попрощался с магнитогорским "Металлургом". 21-летний Самсонов был выбран "Кэпиталз" на драфте НХЛ-2015 под общим 22-м номером.

– Спасибо большое моей родной команде! Спасибо руководству клуба за оказанное доверие и, конечно, нашим болельщикам, которые на протяжении нескольких лет поддерживали, несмотря ни на что, – написал Самсонов в Инстаграме. – Спасибо моим родным и близким за оказанную поддержку! Мы все стали настоящей семьей, и я с улыбкой и радостью буду вспоминать это время! Удачи "Металлург", главное, без травм!!! За всех переживаю и болею, удачи парни, следующий кубок должен быть в "Магнитке".