Илья Самсонов: "Никаких решений насчет отъезда в НХЛ я не принимал"

Вратарь "Металлурга" Илья Самсонов сообщил, что пока не определился с будущим. Напомним, одним из вариантов продолжения карьеры Самсоновым является "Вашингтон", задрафтовавший его в первом раунде драфта-2015 под общим 22-м номером.
– Геннадий Величкин говорит, что предложил вам новый контракт.
– Они мне сделали квалификационное предложение. Мы это обсуждали. Решать будем потом.
– Изначально вы вроде бы собирались в "Вашингтон" в следующем сезоне.
– Кто так говорил?
– Разве не это обсуждалось на встрече с Брайаном Маклелланом?
– Мы просто ужинали. Ничего конкретного не обсуждалось. И никаких решений насчет отъезда я не принимал.
– Но вы уже что-то для себя решили?
– У меня контракт до 30 апреля. Еще целый месяц работать. Сейчас будем здесь тренироваться. Сборная еще. А дальше – посмотрим.
– Так вы едете в сборную? Значит, со здоровьем все в порядке?
– Со здоровьем не все в порядке. Посмотрим, как восстановление. (Игорь ЕРОНКО)