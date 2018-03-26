Илья Самсонов: "Никаких решений насчет отъезда в НХЛ я не принимал"

Вратарь "Металлурга" Илья Самсонов сообщил, что пока не определился с будущим. Напомним, одним из вариантов продолжения карьеры Самсоновым является "Вашингтон", задрафтовавший его в первом раунде драфта-2015 под общим 22-м номером.

– Геннадий Величкин говорит, что предложил вам новый контракт.

– Они мне сделали квалификационное предложение. Мы это обсуждали. Решать будем потом.

– Изначально вы вроде бы собирались в "Вашингтон" в следующем сезоне.

– Кто так говорил?

– Разве не это обсуждалось на встрече с Брайаном Маклелланом?

– Мы просто ужинали. Ничего конкретного не обсуждалось. И никаких решений насчет отъезда я не принимал.

– Но вы уже что-то для себя решили?

– У меня контракт до 30 апреля. Еще целый месяц работать. Сейчас будем здесь тренироваться. Сборная еще. А дальше – посмотрим.

– Так вы едете в сборную? Значит, со здоровьем все в порядке?

– Со здоровьем не все в порядке. Посмотрим, как восстановление. (Игорь ЕРОНКО)