Илья Самсонов: "Еду в НХЛ доказывать, что могу играть там"

Новичок "Вашингтона" голкипер Илья Самсонов в интервью "Спорт день за днем" отметил, что с оптимизмом смотрит на свое будущее в НХЛ и поблагодарил "Металлург" за проведенное в клубе время. Хоккеист отметил, что сейчас настал момент для нового этапа карьеры. 21-летний Самсонов был выбран "Кэпиталз" на драфте НХЛ-2015 под общим 22-м номером.

– Не грустно покидать родной Магнитогорск?

– Да, немного грустно. Но, в то же время, я счастлив, что в моей карьере начинается новый этап. Я смотрю в будущее с оптимизмом и хочу заиграть в НХЛ. Это моя мечта с детства, я к ней иду и не собираюсь сдаваться. Конечно, жаль, что прошло это классное время в "Металлурге". У нас очень хорошая команда была, очень дружная. Просто сумасшедший коллектив! Я благодарен всем ребятам, с кем играл. Все всегда поддерживали друг друга. Трудно описать словами те эмоции, которые я испытывал, выступая здесь. Спасибо руководству клуба Виктору Филипповичу Рашникову и Геннадию Ивановичу Величкину, всем тренерам, которые всегда поддерживали и постоянно были рядом. Большое спасибо! До скорой встречи! Магнитогорск – это родина моя, буду скучать очень сильно.

– Почему решили ехать за океан именно сейчас? А не поиграть в КХЛ еще год или два?

– Сейчас настал момент, когда нужно делать шаг вперед. Очень важный, огромный шаг. Я решил, что готов и готов на все сто процентов. Я еду в НХЛ доказывать, что могу играть там.

– "Вашингтон" выражал серьезную заинтересованность?

– Мы много общались. В Москве встречались с генеральным менеджером "Вашингтона", вместе сходили на ужин и обсудили целый ряд вопросов. И так были постоянно на связи с клубом. Поэтому заинтересованность была и с их стороны, и с моей. Так что, если все сложится, все будут очень довольны.