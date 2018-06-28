Илья Самсонов: "Чувствую себя уверенно в "Вашингтоне"

Голкипер Илья Самсонов, который ранее подписал двухлетний контракт с "Вашингтоном" отметил, что немного волнуется перед своим первым сезоном в НХЛ.

- Я немного волнуюсь, - приводит слова Самсонова Washington Post. - Это мой первый сезон вдали от дома. Я покинул родной город, всех друзей, свою семью. Но я думаю, что это хороший шаг для моей карьеры. Я действительно беспокоюсь о следующем сезоне, но это приятное беспокойство. Я хочу кое-что доказать себе, людям, которые поверили в меня и уговорили приехать в Вашингтон.

Если бы я не чувствовал себя готовым к этой лиге, я бы не сделал этого шага вперед и не пришел сюда. Я понимаю, что у меня есть чему поучиться здесь, и я готов учиться и развиваться. Конечно, чувствую себя уверенно и действительно хочу попасть в столицу.