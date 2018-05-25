Илья Любушкин: "Примерно в январе определился, что поеду в "Аризону"

Защитник Илья Любушкин в интервью "СЭ" отметил, что в "Аризоне" ему больше всех запомнился Оливер Экман-Ларссон. Ранее 24-летний Любушкин подписал двусторонний контракт с "Койотис" на один год.



– "Аризона" давно меня "вела", – сказал Любушкин. – Я много общался со скаутом. Вышли на меня с конкретным предложением недавно, а общался я в течение всего сезона. По информации "Аризоны" интерес они проявляли в течение последних двух лет.

– Следили за матчами "Аризоны"?

– Времени на это особо не было. Но хайлайты смотрел. Запомнился, главным образом, Экман-Ларссон. Но пока неизвестно, подпишет ли он с клубом новый контракт.

– Когда определились, что точно поедете?

– Собирался давно, но окончательно определился в нынешнем сезоне, примерно в январе. Сразу сказал об этом руководству "Локомотива". Так что с моей стороны все было честно. Оно предлагало мне остаться, но все равно приняли мою позицию и пожелали удачи. (Марат САФИН)

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