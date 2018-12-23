Илья Ковальчук: "Я не забивал 11 матчей, поэтому очень хотел забить"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук, который отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (3:2), отметил, что очень хотел забить. Форвард провел первую игру после травмы.

- Я не забивал 11 матч, поэтому очень хотел забить, - приводит LA Kings Insider слова Ковальчука. - Шайба в овертайме была заброшена уже в конце смены, но я не собирался меняться, так как это могло быть моим последним появлением на льду в матче. Поэтому я остался.



Была ли сегодняшняя игра той по качеству, на которую я рассчитывал при переходе? Думаю, да. Ребята провели хороший матч с "Виннипегом", это была серьезная игра с отличным соперником. Мы можем успешно играть с таким оппонентом. Как нападающий, который хочет забивать, мне важно получить шанс сыграть в большинстве. Мы должны усердно работать на тренировках, чтобы быть лучше в матчах. Сегодня нам это удалось.

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