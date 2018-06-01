Илья Ковальчук: "Вся Россия болеет за "Вашингтон". Это будет длинная серия"

Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук ожидает длинной серии в финале Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом" (1-1).

- Первая игра была сложной для "Вашингтона", а во второй они играли хорошо, - приводит TSN слова Ковальчука. - Холтби сделал несколько отличных сэйвов. Думаю, это будет длинная серия. "Вегас" уже и так все удивил.

Хочу пожелать удачи русским ребятам из "Вашингтона". Овечкин заслуживает победу. Вся Россия поддерживает "Кэпиталз".