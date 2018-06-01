Илья Ковальчук: "Вся Россия болеет за "Вашингтон". Это будет длинная серия"

Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук ожидает длинной серии в финале Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом" (1-1).
- Первая игра была сложной для "Вашингтона", а во второй они играли хорошо, - приводит TSN слова Ковальчука. - Холтби сделал несколько отличных сэйвов. Думаю, это будет длинная серия. "Вегас" уже и так все удивил.
Хочу пожелать удачи русским ребятам из "Вашингтона". Овечкин заслуживает победу. Вся Россия поддерживает "Кэпиталз".
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Константин Эдуардович
Я вам не скажу за всю Россию- вся Россия очень велика! Потому не стоит ,парни, верить , болтовне Ильи Ковальчука! Я лично Вегасу симпатизирую.
22:51
SS-1525-Sergey
Опять, мозг и длинный язык - его враг. Из-за него и ему подобных игры СКА перед ОИ перестал смотреть и не только с трибуны, на ОИ совсем забил, но и ЧМ пропустил мимоходом. До Вашингтона или Вегаса дела нет и всё равно как оно будет. Вся Россия по Ковальчуку - это он сам!
22:38
Вгыгел
с чего ты решил , что прям вся , прям за вашингтон ? не надо за всех говорить .
22:38