Илья Ковальчук: "В новой команде тебе никто места не гарантирует"

Нападающий Илья Ковальчук в интервью "России 24" отметил, что рассчитывает набрать оптимальную форму к старту сезона с "Лос-Анджелесом". Он подчеркнул, что следил за НХЛ во время выступлений за СКА.

– Вряд ли меня что-то в НХЛ удивит. Я последний год следил за командами. Лига изменилась, стала быстрее, много молодых ребят, – заметил Ковальчук. – Но любой хоккей меняется. Время на месте не стоит. Я готовлюсь, два месяца тренируюсь.

Все зависит от меня самого. Моя задача – набрать физические кондиции, подойти к тренировочному лагерю в лучшей форме, приехать туда и завоевать то место, где меня видят. Когда приезжаешь в команду, тебе никто места не гарантирует. Ты должен сам его заслужить. Поэтому сейчас не хотел бы в какие-то подробности вдаваться. Время все расставит на свои места.

В КХЛ межсезонье начинается намного раньше. Примерно за полтора месяца до старта чемпионата. Поэтому у ребят есть время прийти в хорошие кондиции, занимаясь с командой. В НХЛ по-другому. Тут занимаешься индивидуально, а после приезда в тренировочный лагерь у тебя есть неделя – идут контрольные матчи. Нужно приезжать уже в очень хорошем состоянии.