Илья Ковальчук: "Уезжаю в НХЛ с легким сердцем"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук назвал Питер самым культовым российским хоккейным городом. Напомним, россиянин с 2013 по 2018 год выступал за СКА.

– Сколько раз пересматривали победный матч в Квебеке в 2008 году?

– Поначалу много. Сейчас когда сижу в Ютубе, выскакивает это видео. Это всегда приятно, тем более с комментариями Сергея Наильевича.

– Олимпиаду пересматривать будете?

– Много раз пересматривал. В том числе и момент, когда я не забил в овертайме. И победный гол Капризова. И Гусева. Стечение обстоятельств, когда сравняли счет. Это исторический матч, который останется в нашей памяти, да и всех болельщиков.

– Вы с легким сердцем возвращаетесь в НХЛ?

– Да. Все, чего хотел добился в КХЛ, я достиг. Мы два раза выиграли Кубок Гагарина в Питере. Мне кажется, это самый культовый хоккейный город в России. Флагман нашего хоккея. Плюс сборная выиграли Олимпийские игры. Болельщики сейчас любят команду, ходят на матчи. На Кубке Первого канала был полный стадион, да и во многих дворцах аншлаги. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)