Илья Ковальчук: "У Роналду физиология 22-летнего? У него хорошая пиар-кампания"

Нападающий Илья Ковальчук, перешедший в "Лос-Анджелес", в интервью "России 24" признался, что хотел бы узнать свой биологический возраст. Так он отреагировал на слова о том, будто одно из исследований показало, что у 33-летнего новичка "Ювентуса" Криштиану Роналду физиологические параметры 22-летнего спортсмена.

– У Роналду хорошая пиар-кампания (смеется). Я не знаю, как оценить мое тело, как 22-летнего, как 25-летнего "младенца", – отметил Ковальчук. – С удовольствием прошел бы такой же медосмотр и узнал свой биологический возраст.