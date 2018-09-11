Илья Ковальчук: "Тренировались вместе с Радуловым и Малкиным, мотивируя друг друга"

Новичок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук считает, что хорошо подготовился к старту тренировочного лагеря. Россиянин в начале этой недели присоединился к новой команде.

– Мы тренировались вместе с Радуловым и Малкиным в течение последних полутора месяцев, поэтому я думаю, что мы друг друга мотивировали, – цитирует LA Kings Insader Ковальчука. – Делал привычные упражнения – много бега, много подъемов, много силовой подготовки. В этот раз я начал кататься немного раньше, потому что парни сказали, что НХЛ становится быстрее. Обычно я не катался до тренировочных лагерей, но в этот раз я делал это несколько раз в неделю в течение последних нескольких недель.