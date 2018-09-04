Илья Ковальчук: "Поздравляли с переходом в "Лос-Анджелес". Но поздравлять рано"

Нападающий Илья Ковальчук в интервью "России 24" заявил, что не видел принципиальной разницы в том, на какой срок подписывать контракт с "Лос-Анджелесом". По его словам, вся семья рада переезду в Калифорнию.

– Если честно, для меня не особо важен был срок контракта. Команда хотела контракт на три года, поэтому мы договорились, – отметил Ковальчук. – Для меня и моей семьи это очень важно. Команда опытная, знает, как побеждать.

У меня было преимущество перед другими свободными агентами, потому что я мог вести переговоры с командами до 1 июля, что мой агент и делал. "Лос-Анджелес" сделал хорошее предложение, мы встретились, пообщались. Президент и генеральный менеджер были очень заинтересованы во мне. Они объяснили, где видят меня в команде, в какой роли. Мне все понравилось, моя супруга одобрила это, как последняя инстанция, и мы поехали. Дети у нас очень компанейские, привыкли переезжать. Они очень рады. Это большой город. У старшей дочери есть друзья, которые живут там, поэтому ей там понравится.

Ни для кого не было секретом, что я хочу уехать играть в Америку. Потому что после вылета от ЦСКА в Кубке Гагарина я сказал журналистам, что попытаюсь поехать в Америку. Поздравляли, конечно. Но поздравлять рано. Потому что подписать контракт – это одно дело, а чего-то достичь – совсем другое.