Илья Ковальчук: "Панарин с таким тестем примет правильное решение"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук считает, что Артемий Панарин сможет принять правильное решение относительно своего будущего. В нынешнем сезоне россиянин выступает за "Коламбус".

– Все обсуждают, в какой команде будет играть Артемий Панарин через год. Хотели бы увидеть его в "Лос-Анджелесом"

– Артемий – взрослый мальчик, тем более с таким тестем они примут правильное решение.​ (Виктория Булахова)

Напомним, что Панарин встречается с дочерью бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка Алисой.

Полностью интервью Ковальчука