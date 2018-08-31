Илья Ковальчук: "Отношение ко мне со стороны руководства "Лос-Анджелеса" стало решающим фактором в выборе клуба"

Нападающий Илья Ковальчук рассказал о переходе в "Лос-Анджелес".



- В "Лос-Анджелесе" вас ждут, как спасителя, готовы молиться, как в Аргентине на Месси. Готовы к этому?

- Вы перебираете с вашими футбольными штучками (смеется). Я уже говорил, что моя главная задача - хорошо подготовиться к сезону, что я и делаю. Осталось восемь дней потренироваться и полечу в Америку. Пока я доволен, как все складывается.

- Какой был решающий фактор в переговорах, склонивший вас к подписанию соглашения с "Лос-Анджелес"?

- Наверное, презентация. То, что команда сделала, и отношение ко мне со стороны генерального менеджера и президента.

- Кто первым из партнеров поприветствовал вас после подписания контракта?

- Мне и до подписания некоторые звонили. Не буду называть фамилии. Очень много ребят. И капитан позвонил практически сразу после того, как я подписал договор. Многие ребята предлагали помощь с переездом, чтобы семья обустроилась.

- Как думаете, с кем вам самое место в одном звене?

- Не надо загадывать. У всех ребят, которые приедут в лагерь, будет шанс попасть в команду. Мне никто не гарантировал место в двух первых звеньях или в команде. Надо доказывать, прогрессировать.

- Если "Лос-Анджелес" выменяет Панарина, будет круто? Он же сейчас выбирает, куда ехать.

- Конечно, Панарин сейчас один из лучших игроков лиги. Более востребованного человека не будет следующим летом. Я всегда рад его видеть у нас в команде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)