Илья Ковальчук: "НХЛ - лучшая лига в мире. Все лучшие игроки здесь"

Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук отметил, что хочет играть на самом высоком уровне в ближайшие 3-4 года. По словам хоккеиста, поэтому он решил вернуться в НХЛ. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны нескольких клубов, но контракт Ковальчук пока не подписал.
- НХЛ - лучшая лига в мире, а Кубок Стэнли очень тяжело выиграть, - приводит TSN слова Ковальчука. - В КХЛ я два раза выиграл Кубок Гагарина. Все лучшие хоккеисты выступают здесь. Это серьезный вызов.
Я играл в НХЛ долгое время и знаю, что нужно для финала. Но у меня не было возможности завоевать Кубок Стэнли. Сейчас я смотрю игры и вижу, как это важно для болельщиков. Это очень здорово. У меня осталось 3-4 года на пике формы, поэтому я хочу подписать контракт в НХЛ и играть на самом высоком уровне.
fedland
Ну если нхл лучшая лига мира и все лучшие игроки здесь, что же ты тогда свалил оттуда в кхл...продажная т...ь...за бабло готов лизать всем и все...
20:54
prosvet81
они делают всё чтобы встать вровень с футболерами россии и потерять всё то уважение, которое они завоевывали в начале своей карьеры . псы и крахоборы каких свет не видовал . из одной будки и кормушки к другой ..
20:42
crec19
Как заговорил
20:23