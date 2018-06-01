Илья Ковальчук: "НХЛ - лучшая лига в мире. Все лучшие игроки здесь"

Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук отметил, что хочет играть на самом высоком уровне в ближайшие 3-4 года. По словам хоккеиста, поэтому он решил вернуться в НХЛ. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны нескольких клубов, но контракт Ковальчук пока не подписал.

- НХЛ - лучшая лига в мире, а Кубок Стэнли очень тяжело выиграть, - приводит TSN слова Ковальчука. - В КХЛ я два раза выиграл Кубок Гагарина. Все лучшие хоккеисты выступают здесь. Это серьезный вызов.

Я играл в НХЛ долгое время и знаю, что нужно для финала. Но у меня не было возможности завоевать Кубок Стэнли. Сейчас я смотрю игры и вижу, как это важно для болельщиков. Это очень здорово. У меня осталось 3-4 года на пике формы, поэтому я хочу подписать контракт в НХЛ и играть на самом высоком уровне.