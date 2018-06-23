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Илья Ковальчук: "Мы в Лос-Анджелесе!". Фото, видео


Новичок "Лос-Анджелеса" российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал свой переход в Инстаграме.

- Мы в Лос-Анджелесе! Вперед, "Кингз", - подписал хоккеист фото с женой и детьми, которые одеты в свитера его новой команды.

 

Мы в ЛА 👍🏻💪🏻!! Let’s go Kings 🤝🔥🔥🔥🔥

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 23 Июн 2018 в 8:39 PDT

Контракт с хоккеистом вступит в силу с 1 июля и будет рассчитан на три года. 35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за "Нью-Джерси" и "Атланту".

В прошедшем сезоне игрок провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 63 (31+32) очка. В плей-офф он провел 15 матчей и набрал 10 (6+4) очков. Также нападающий завоевал золото олимпийского хоккейного турнира-2018.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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