Илья Ковальчук: "Мы в Лос-Анджелесе!". Фото, видео

Новичок "Лос-Анджелеса" российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал свой переход в Инстаграме.
- Мы в Лос-Анджелесе! Вперед, "Кингз", - подписал хоккеист фото с женой и детьми, которые одеты в свитера его новой команды.
Контракт с хоккеистом вступит в силу с 1 июля и будет рассчитан на три года. 35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за "Нью-Джерси" и "Атланту".
В прошедшем сезоне игрок провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 63 (31+32) очка. В плей-офф он провел 15 матчей и набрал 10 (6+4) очков. Также нападающий завоевал золото олимпийского хоккейного турнира-2018.
#Ковальчук - в "Лос-Анджелесе". А жена и дети уже веселятся pic.twitter.com/OzyLlUJuUd– Никита Камышев (@SkifFc) 23 июня 2018 г.
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