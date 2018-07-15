Илья Ковальчук: "Мне 35 лет, но я все еще молод. Хочу выиграть Кубок Стэнли"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук объяснил, почему выбрал "Кингз" для продолжения карьеры. Ранее стороны подписали трехлетний контракт.

- Мой контракт со СКА истек, а в НХЛ я был свободным агентом. Поэтому решил вернуться в лигу, - приводит MayorsManor слова Ковальчука. - Хотел подписать контракт с командой, которая может выиграть Кубок Стэнли. "Лос-Анджелес" для этого подходит. Сделаю все, чтобы помочь "Кингз".

Мне 35 лет, но я все еще молод. 30 шайб за сезон? Не могу ответить на этот вопрос. Думаю, у меня осталось в запасе три-четыре года, когда смогу играть на высочайшем уровне.