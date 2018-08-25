Илья Ковальчук: "Лос-Анджелес" мне ничего не обещал"

Нападающий Илья Ковальчук по ходу благотворительного матча "Россия в моем сердце", выставочной встречи, в которой принимали участие игроки, тренеры, руководители и даже болельщики СКА, поделился ожиданиями от своего нового клуба – "Лос-Анджелес Кингз".

– В Калифорнию уезжаю 9 сентября. А так – готовлюсь к сезону уже 2,5 месяца с разными тренерами.

Неправда, что "Вегас" обещал мне место в первой спецбригаде большинства. И "Лос-Анджелес" ничего мне не обещал. Приеду и, как и все остальные на контрактах, буду пробиваться в состав. С Робом Блэйком общался перед тем, как подписать контракт, но не о моей роли в команде. С жильем уже определились, семья будет со мной, дети в школу пойдут.

Три главных фактора в пользу "Лос-Анджелеса": хорошая команда, хороший город, шанс выиграть Кубок Стэнли. Нынешние "Кингз" сильно отличаются от той команды, которой я проигрывал в финале Кубка Стэнли-2012. И в лучшую сторону отличается, в том числе – по стилю. Мне все подходит. И нисколько не смущает, что "Короли" – одна из самых возрастных команд в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)