Илья Ковальчук: "Лос-Анджелес" должен улучшить свою игру"

Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук после поражения в первом матче сезона от "Сан-Хосе" со счетом 2:3 (ОТ) отметил, что "Кинз" должен улучшить свою игру. По его мнению, команда играла хорошо, но первый период получился не самым лучшим.

- Я чувствовал себя намного лучше, чем перед началом сезона, - приводит пресс-служба клуба слова Ковальчука. - Первый период получился не самым лучшим, но я думаю, что потом мы играли хорошо. Нам просто нужно улучшить нашу игру. Мы должны быть лучше, чем сейчас. Будем работать над этим завтра, все обсудим и постараемся стать лучше в следующей игре.

Россиянин дебютировал за новый клуб в официальной игре. Он провел на площадке 20 минут 15 секунд, но не отметился результативными действиями.