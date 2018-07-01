Илья Ковальчук: "Хочу помочь "Лос-Анджелесу" выиграть Кубок Стэнли"

Новичок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук сказал, что перед подписанием контракта с "Кингз" у него состоялся отличный разговор с президентом Люком Робитайлом и генеральным менеджером Робом Блэйком. Сегодня, 1 июля, калифорнийцы официально объявили о подписании контракта с 35-летним россиянином. За 3 года в новой команде он заработает 18,75 миллиона долларов.

– Самое важное, что когда я встретился с Люком и Робом, у нас состоялся отличный разговор, – цитирует lakingsinsider.com Ковальчука. – Команда дейстивтельно хороша, отличный подбор игроков, которые уже побеждали. Они знают, как побеждать, а моя цель – выиграть Кубок Стэнли. Поэтому я хотел попасть сюда, чтобы помочь команде стать лучше и достичь поставленной цели.

В новом клубе Ковальчук будет выступать под традиционным для себя 17-м номером.

Ковальчук - король! Российский форвард подписал контракт с "Лос-Анджелесом"