Илья Ковальчук: "Акула весила килограммов сто, боролся я с ней минут сорок"

Нападающий Илья Ковальчук, перешедший в "Лос-Анджелес", в интервью "России 24" рассказал об одном из ярчайших моментов своего летнего отпуска. Хоккеист с детьми ездил на ловлю акул.

– Дети очень хотели увидеть и погладить акулу. Мы ездили с детьми летом ловить акулу и поймали. Ощущения классные, – поделился Ковальчук. – Это час хорошей работы, много пота. Вытащили акулу. Но оставили в океане, отпустили. Детишки с ней сфотографировались. Акула была килограммов сто, поэтому боролся я с ней минут сорок.