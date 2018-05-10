Илья Каблуков: "НХЛ? Если бы ко мне подошли и сказали: "Поехали" – то я бы и поехал"

Нападающий СКА и сборной России Илья Каблуков сказал, что не общался со скаутами из НХЛ с 2007 года, когда "Ванкувер" выбрал его в пятом раунде под общим 146-м номером. Также форвард питерцев положительно отозвался о лидере магнитогорского "Металлурга" Сергее Мозякине, с которым он вместе играл за "Атлант".

– Вас в свое время задрафтовал "Ванкувер". Клуб с вами связывался?

– Скауты связывались. Когда все только произошло. После этого ничего и не было. Но у меня тогда, можно так сказать, спад в карьере пошел. Тяжело все пошло. Неудачный год в Нижнем Новгороде. Потом кое-как забрался в "Спартак". Опять же – выгнали из "Спартака". И непонятно, что там произошло. Ну а потом все пошло вверх. Начиная с того года, когда "Атлант" выиграл серебро. И дальше только вперед и выше. С того момента и пошел рост карьеры.

– Если вспоминать тот "Атлант", Мозякин – самый крутой игрок из тех, с которыми вы играли?

– Это такой человек, с которым ты никогда не знаешь, что будет. Сергей играет очень быстро, а все вокруг, как будто в замедленной съемке – слоу-мо. Он катит и делает, что хочет. Знаю Мозякина еще по ЦСКА, когда только начинали. Таких людей очень мало. В Америке не был, не знаю, как там играют. Но в КХЛ таких единицы.

– Возвращаясь к "Ванкуверу", об НХЛ когда-нибудь задумывались?

– Когда-то да. Но так и не решился. Конкретных предложений не поступало. Если бы ко мне подошли и сказали: "Поехали" – то я бы и поехал. По ходу карьеры постоянно получается, что преодолеваю какие-то трудности и в каждом новом месте начинаю с нуля. Наверное, поэтому не хочу уходить из СКА. Хорошо, что пока не выгоняют. Ха-ха.

– Но новый контракт вы пока не подписали.

– Еще нет.

– А если после финала чемпионата мира вам какая-нибудь "Аризона" предложит соглашение?

– Сейчас я ничего не могу сказать. И "нет" не могу сказать, потому что ситуации такой нет. Зачем раньше времени забивать голову? (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, сегодня, 10 мая, на чемпионате мира-2018 состоится матч Чехия – Россия. Начало игры - 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия – Россия.

Полностью интервью с Ильей Каблуковым - скоро в "СЭ"



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