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18:40 | Хоккей — НХЛ

Илья Брызглов: "Не знаю, каким грузом ляжет на Кузнецова новый контракт"


Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, выступавший в НХЛ за "Анахайм", "Финикс", "Филадельфию", "Эдмонтон" и "Миннесоту", надеется, что новый выгодный контракт не будет давить на нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова. Форвард летом подписал с "Кэпиталз" восьмилетнее соглашение, по условиям которого он получит 62,4 миллиона долларов.

Женька Кузнецов получил новый контракт. Не знаю, каким грузом эти большие деньги будут на нем лежать. Теперь совсем другие ожидания от него. Надеюсь, он справится.

– А когда вы подписали большой контракт в "Филадельфии" – это было грузом?

– Знаете, когда ты не "перформаешь" на все 100 процентов – наверное, да. Начинаешь себя спрашивать: "Блин, мне платят такие огромные деньги, а я не могу дать результат". Было, наверное.

Полную версию интервью – читайте в ближайшее время на сайте "СЭ"

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