Илья Брызгалов: "Я не сомневался в победе "Кэпс". Еще в мае написал ведь об этом"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что нисколько не сомневался в успехе "Вашингтона" еще в мае.

– Перед финалом вы ставили на 4-0 в пользу "Вашингтона".

– Да. Но там первая игра такая получилась немножко... А так – в принципе, все ровно так и вышло. Без волнений. И я не сомневался в победе "Кэпс". Я еще в мае написал ведь об этом.

– Это было после первой победы над "Тампой". А потом-то счет стал 2-3 в пользу "Болтс".

– Ну и что? Я как раз на шестой игре был в Вашингтоне. И нисколько не сомневался в команде. Мы поговорили с Сашиной мамой (Татьяной Овечкиной. – Прим. "СЭ"). Я ей сказал: "Не переживайте. Дальше все будет хорошо". Женька Кузнецов пригласил на хоккей – я приехал, поддержал их.

– Кузнецов вам по секрету про "птичку" не рассказал?

– Вы что же – если это по секрету, как я вам расскажу?

– Высказанная им самим версия: его дочери это нравится. Но она как-то не очень правдоподобна, тем более что впервые "птичку" он показал вроде бы для Марка Шайфли на Кубке мира.

– Пытайте по этому поводу Женьку, не меня. Я вам ничем помочь здесь не могу. Pigeon же. Голубь – значит, голубь. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"