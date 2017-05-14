Илья Брызгалов: "Вашингтон" переигрывал "Питтсбург"

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" прокомментировал вылет "Вашингтона" из Кубка Стэнли. Столичный клуб уступил "Питтсбургу" в 1/4 финала плей-офф НХЛ (3-4).

– После шестого матча вы написали, что "Вашингтон" уже в финале конференции.

– Подождите, вы торопитесь. Я не утверждал, что он выйдет. Написал: "Похоже на то, что будет в финале конференции". Там никакого утверждения нет. Разбавить хотел немножко атмосферку. Сделал такое предположение, потому что по пятой и шестой игре, да и вообще, в принципе, по всей серии, а я за ней наблюдал, "Вашингтон" переигрывал "Питтсбург".

Больше бросков у них было, больше моментов, инициатива была за ними. Не смогли где-то забить, где-то – защититься. "Пингвины" взяли две игры на выезде на старте, потом еще и без Кросби выиграли – вот эту встречу "Кэпиталз" обязаны были брать. На льду все почему-то складывалось не в их пользу. Тому может быть масса причин. И не мне их озвучивать. Там сидят люди, которые получают за это деньги. Они сами разберутся, какие им нужны изменения, и что для этого нужно сделать.

– Вас не удивила игра Марка-Андре Флери?

– Удивила, удивила. Честно скажу – очень даже удивила. Если не брать пятый и шестой матчи, там у него не все получилось, то в остальных он тащил "Питтсбург". Натурально тащил. Вы поймите, у меня о Флери яркое впечатление осталось с тех времен, когда я играл за "Филадельфию", и мы играли в плей-офф друг против друга.

– Сумасшедшая серия 2012 года? (За шесть матчей той серии Флери пропустил 26 шайб – Прим. "СЭ")

– Да-да, именно она. И у меня яркое впечатление осталось от "того Флери" (смеется). И оно как-то вот сидит в памяти. Но в данном случае он очень сильно помог "Питтсбургу" одержать победу над "Вашингтоном". Пятая и шестая встречи не получились, но он смог собраться на седьмую. Где-то, опять же, повезло.

Но, как говорит Зинэтула Хайдарович Билялетдинов: "Везет тому, кому везет". Когда Овечкин попал в черенок клюшки Флери, шайба уже не ловилась. Но попал. И это ведь и дает большую разницу. И в счете, и вообще. Диктует совсем другую игру. Вместо 1:1 становится 0:2, совсем другое уже у ребят настроение, руки опускаются. (Игорь ЕРОНКО)