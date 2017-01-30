Илья Брызгалов: "Варианты в КХЛ? Ну что вы, нет, конечно"

Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов в интервью NHL.com/ru подчеркнул, что не рассматривает варианты в КХЛ. При этом он отметил, что каждый год приезжает в Тольятти к родителям.

– Нравится такая домашняя жизнь? - вопрос Брызгалову.

– Ну да… (неуверенно). Два года уже так. Но продолжаю готовиться, поддерживаю себя в хорошей форме и надеюсь, что кто-нибудь (подмигивает) предложит контракт на следующий сезон.

– Варианты в КХЛ не рассматриваете?

– Ну что вы, нет, конечно. Не смогу же я каждый день летать, например, из Москвы домой в Филадельфию. Этот этап я уже проходил, хватит.

– Но летом в родной Тольятти приезжаете, как и раньше?

– Конечно. Большую часть лета провожу в Москве и обязательно заезжаю к родителям в Тольятти. Это мой дом. Нельзя забывать свои корни.