Илья Брызгалов: "Варианты в КХЛ? Ну что вы, нет, конечно"

Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов в интервью NHL.com/ru подчеркнул, что не рассматривает варианты в КХЛ. При этом он отметил, что каждый год приезжает в Тольятти к родителям.
– Нравится такая домашняя жизнь? - вопрос Брызгалову.
– Ну да… (неуверенно). Два года уже так. Но продолжаю готовиться, поддерживаю себя в хорошей форме и надеюсь, что кто-нибудь (подмигивает) предложит контракт на следующий сезон.
– Варианты в КХЛ не рассматриваете?
– Ну что вы, нет, конечно. Не смогу же я каждый день летать, например, из Москвы домой в Филадельфию. Этот этап я уже проходил, хватит.
– Но летом в родной Тольятти приезжаете, как и раньше?
– Конечно. Большую часть лета провожу в Москве и обязательно заезжаю к родителям в Тольятти. Это мой дом. Нельзя забывать свои корни.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/bryzgalov-working-at-all-star-weekend-as-tv-reporter-and-hoping-for-nhl-contract/c-286233732