Илья Брызгалов: "В UFC все настолько скучно"

Экс-голкипер сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" заявил, что ему не нравятся отношения между бойцами в UFC. По его словам, постоянные оскорбления и отсутствие уважения - это скучно.

– В день боя между Хабибом и Конором вы написали, что UFC должна быть частью “Цирк дю солей”. Почему?

– Когда люди перед боями грязь друг на друга льют, бьют в лицо на взвешиваниях – все время ведь одно и то же, одно и то же. Что-то еще делают, но настолько это все скучно. Какие-то постоянные оскорбления. Никакого уважения там нет друг к другу. А должны же быть какие-то приличия, за рамки которых нельзя выходить. Да, я понимаю, что это развлечение, шоумэнство в первую очередь. Но из раза в раз все повторяется. И речь не только о Хабибе и Коноре. О других боях тоже. Однотипные оскорбления, бросаются друг на друга на взвешивании, понимая, что драки не будет.

– То есть вам не нравится трэшток. Но ведь его любят хоккейные болельщики. Пусть он и не содержит оскорблений в публичном пространстве. И когда кто-то кого-то “ломает”, следующей встречи болельщики ждут с нетерпением в предвкушении отмщения. По крайней мере раньше так было.

– Ну вот сейчас – не так. Наоборот, когда игроки делают что-то не очень красивое под наплывом эмоций, а их за это дисквалифицируют или удаляют до конца игры, потом, когда эмоции уходят, они обычно извиняются. Понимают, что они сделали что-то не то. Говорят, что не должны были так действовать. Потому что чувствуют себя не совсем хорошо, зная, что поступили низко. Если это удар сзади, например. Или травму нанесли. Тот же форвард "Монреаля" Макс Доми недавно извинялся, что ударил соперника. Сказал: поступил плохо. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Брызгалова