Илья Брызгалов: "В США супергероев создают с помощью стероидов, в России героями рождаются"

Бывший вратарь ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов отметил, что ему нравятся фильмы о супергероях. Российский голкипер в шутку добавил, что главное отличие американских героев от русских в том, что в России героями рождаются, а в США их создают.

- Мне нравятся фильмы про супергероев, - сказал Брызгалов в эфире подкаста Puck Soup. - Но в США вы создаете героев с помощью технологий, инъекций, стероидов. Вы обвиняете русских в употреблении стероидов, но посмотрите американские фильмы!

- Капитан Америка был создан с помощью стероидов.

- Да. А в России по-другому. В России героями рождаются. Но мне все равно нравятся эти фильмы.