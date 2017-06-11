Илья Брызгалов: "В США кризис, серьезный госдолг. Им нужно перестать лезть в дела других стран"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов выразил мнение, что США нужно объединиться вокруг президента страны Дональда Трампа.
- В США после выборов Трампа постоянно все преувеличивают, - сказал Брызгалов в эфире подкаста Puck Soup. - В том числе то, что связано с Россией. Америка выглядит очень глупо. Они говорят: "Fancy Bears выбрали Трампа, Трамп связан с с КГБ... Это глупо.
Демократы, просто примите факт, что вы проиграли. Не перекладывайте вину на других. Вы должны сказать: "Мы проиграли. У нас есть четыре года перестроиться. Не надо винить кого-то в поражении".
- США же вмешиваются в выборы в других странах.
- Да, точно. Есть организация АНБ, которая следит за всеми во всем мире. Это двойные стандарты. Если им можно вмешиваться в действия других стран, почему другим нельзя?
- Наша страна себя ведет глупо?
- Да, глупо.
- А Трамп вам нравится?
- Да, мне нравятся его идеи. Сейчас у страны кризис, серьезный госдолг, безработица. Трамп говорит правильные вещи - нужно поднмать заводы, создавать рабочие места и перестать лезть в дела других стран.
Электросталец
когда ты в хоккей-то начнешь играть, за Амур хотя бы?
10:04
ALEX Spartacus
всего скорее Илья имел ввиду другую страну
09:58
inspire
Брызгалов и политика .... это какой то фантастический фильм ужасов )))
09:08