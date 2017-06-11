Илья Брызгалов: "В США кризис, серьезный госдолг. Им нужно перестать лезть в дела других стран"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов выразил мнение, что США нужно объединиться вокруг президента страны Дональда Трампа.

- В США после выборов Трампа постоянно все преувеличивают, - сказал Брызгалов в эфире подкаста Puck Soup. - В том числе то, что связано с Россией. Америка выглядит очень глупо. Они говорят: "Fancy Bears выбрали Трампа, Трамп связан с с КГБ... Это глупо.

Демократы, просто примите факт, что вы проиграли. Не перекладывайте вину на других. Вы должны сказать: "Мы проиграли. У нас есть четыре года перестроиться. Не надо винить кого-то в поражении".

- США же вмешиваются в выборы в других странах.

- Да, точно. Есть организация АНБ, которая следит за всеми во всем мире. Это двойные стандарты. Если им можно вмешиваться в действия других стран, почему другим нельзя?

- Наша страна себя ведет глупо?

- Да, глупо.

- А Трамп вам нравится?

- Да, мне нравятся его идеи. Сейчас у страны кризис, серьезный госдолг, безработица. Трамп говорит правильные вещи - нужно поднмать заводы, создавать рабочие места и перестать лезть в дела других стран.