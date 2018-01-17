Илья Брызгалов: "В Москве всем друг на друга глубоко наплевать"

Бывший вратарь, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что в Москве его редко узнают, так как всем друг на друга наплевать. Также он отметил, что никогда не придавал значения своей популярности.

– Вы придаете значение своей популярности?

– Я о ней никогда даже и не думал.

– Но она же есть.

– Да я и не задумывался. Вот вы меня спросили – а я не знаю, что ответить. Узнают – значит, узнают. Нет так нет, живешь себе как нормальный человек.

– Вы не так давно были в Москве. Узнавали?

– Вы выбрали очень неудачный пример города. В Москве всем друг на друга глубоко наплевать. Там куда ни поверни голову – звезда. Вот тебе актер сериала, вот тебе спортивная звезда, звезда шоу-бизнеса или еще какая. (Игорь ЕРОНКО)

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