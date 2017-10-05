Илья Брызгалов: "В "Филадельфии" из меня пытались сделать дурачка"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, проведший основную часть карьеры в НХЛ, в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему после интервью регулярно звонил генеральный менеджер "Филадельфии" Пол Холмгрен. По словам экс-голкипера, "Флайерз" пытались сделать из него дурачка.

– В НХЛ в свое время появились правила поведения в соцсетях и – на уровне клубов – регулирования по тому, что можно и нельзя говорить. Вам за это прилетало? – вопрос Брызгалову.

– Мне постоянно звонил генеральный менеджер "Филадельфии" Пол Холмгрен. И начинался такой разговор:

– Ох, ты не то сказал! - говорит он.

– Что я не то сказал?

– Ты что, с ума сошел, такие вещи говорить?

– Если вы не хотите, чтобы я общался с журналистами – так держите их от меня подальше.

– Мы не можем. Ты должен был сказать это и это.

– Ну, извини, что у меня нет твоей головы на плечах. Я буду говорить то, что считаю нужным.

– Нам надо еще билеты продавать. – он мне отвечает. Или еще что-нибудь такое. – Ты не можешь такое говорить.

– Здрасьте. Я думал, мы в Америке, здесь есть свобода слова.

– Скажи что-нибудь другое.

– Я считаю, что это правильно, потому и сказал. Откуда я знаю, что вы считаете, что такое правильно?

Бывали у меня такие случаи, особенно в "Филадельфии". Или они пытались из меня дурачка сделать. Я что-то кому-то сказал, потом подбегают ко мне и начинают говорить: "Ты зачем это сказал?". Опять та же история: "А что я сказал-то?". Они: "Я же говорил ничего этого не говорить!". Я: "Подожди, я тебя сегодня первый раз вижу, и ты мне ничего точно не говорил". Он такой: "Да? А я думал, что тебе сказал". "Если б ты мне сказал – я бы не сказал. Ты уж извини". Там до смешного доходило. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Ильи Брызгалова