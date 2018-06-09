Илья Брызгалов: "Свободный человек – имеет право выбирать, ходить или не ходить на прием к президенту"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" подчеркнул: нет ничего плохого в том, что обладатель Кубка Стэнли не пойдет на прием к президенту США.

– Напоследок. Дональд Трамп рассыпался в похвалах Овечкину. Но темнокожий форвард "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли отказывается идти в Белый дом.

– Так и я не ходил один раз к президенту.

– После Берна?

– Да. Свободный человек – имеет право выбирать, ходить или не ходить. Чемпионат мира выиграли – но я не пошел.

– А почему не пошли?

– Потому что очень хотел поехать домой. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"