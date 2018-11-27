Илья Брызгалов: "Создатели экипировки заботятся о безопасности полевых игроков, но вратари – тоже игроки"

Экс-голкипер сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" заявил, что создатели экипировки мало внимания уделяют вратарям.

– Вы пробовали новую вратарскую уменьшенную экипировку?

– У меня есть моя старая, оставшаяся с последнего моего сезона. И все.

– Но вы же слышали жалобы вратарей на новую?

– Слышал, конечно. Что пробивает, что больно им, что синяки появляются. И это, конечно, не дело. Надо что-то менять. Потому что они заботятся о безопасности полевых игроков, но вратари – тоже игроки. Даже более редкий товар – штучный. Их всего два в команде. И об их безопасности нужно печься. Сломанные кости – рук или ребер – никому пользы не принесут. (Игорь Еронко)

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