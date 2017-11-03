Илья Брызгалов: "Шипачев поставил крест на своей карьере в НХЛ"

Бывший вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов отметил, что бывший нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев поставил крест на своей карьере в НХЛ. По словам экс-голкипера, форвард поступил неправильно, отказавшись играть за фарм-клуб "Голден Найтс".

– Обычно же – когда дают такой контракт, шансов предоставляют куда больше, чем получил Шипачев.

– Поймите, у них было три недели тренировочного лагеря, где на него смотрели. Потом несколько игр. Они для себя сделали какой-то вывод. Значит, им что-то не понравилось. Он проиграл конкуренцию. Я не знаю, как в КХЛ, а здесь конкуренция существует. Здесь ты должен бороться за место в составе. Это не то, что ты подписал односторонний контракт на большую сумму денег, и тебе гарантировано место в составе. Нет, ты должен постоянно работать и доказывать, что ты достоин этого места. Это и называется конкуренция.

Дадонов все понял, смог адаптироваться, и все у него нормально. Мне кажется, Вадиму не дали правильный совет. Не объяснили, как все это работает. Не знаю, как хорошо Петр Свобода говорит по-русски. Может, там имело место недопонимание. Но правильный путь ему не показали, как надо было разрулить эту ситуацию. В принципе ничего особенного в ней нет. Не он первый и не он последний, кто с большим односторонним контрактом отправлялся в АХЛ.

Можно вспомнить Шелдона Сурея в "Эдмонтоне" и Уэйда Реддена в "Рейнджерс". И точно так же не он первый, кто приехал и таким демаршем уезжает, и не он последний. Обычная ситуация. Поставил крест на своей карьере в НХЛ. Приняв неправильное решение. Сейчас у него один путь – в КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

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