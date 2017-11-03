Илья Брызгалов: "Шипачайов"? Раздули из мухи слона"

Бывший вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов выразил уверенность в том, что нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев не дал сам себе шанса закрепиться в НХЛ. По словам экс-голкипера, форвард поступил неправильно, отказавшись играть за фарм-клуб "Голден Найтс".

– Одна из главных историй…

– Подождите, я вас перебью. Вы хотите поговорить о "Шипачайове"? Ой, раздули из мухи слона, а. Что ж вас так интересует эта тема бесполезная? Ну давайте попробуем разъяснить.

– Может, он не тех слушал? Может, агента своего не понимал?

– Интерес агента – чтобы Вадим остался и играл. Потому что сейчас контракт расторгнут, и агент не получит своих денег.

– Тогда еще более странно то, что Шипачев пошел на демарш. Даже играя за "Чикаго Вулвс", он бы получал ту же самую зарплату.

– Совершенно верно. Конечно, Вадим повел себя очень неправильно, мягко говоря. Ты приехал из России в Северную Америку. А здесь в НХЛ все прежде всего построено на конкуренции. Ты лучший, и не важно, какая у тебя зарплата, – ты и играешь. Не попадаешь в состав – тебя отправляют в фарм-клуб или пытаются поменять. Что-то с тобой сделать.

Шипачев прежде всего не дал сам себе шанса закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Все это можно было сделать тихо, спокойно, без лишнего шума, без привлечения к этой ситуации огромного внимания. Поехать в "Вулвс". В "Вегасе" ему сказали: поиграй, наберись опыта, покажи себя, докажи. Ты нам дашь время, может быть, найти тебе новую команду.

Но, отказываясь от этого и проводя такой детсадовский демарш, мол, я не буду там играть, я слишком хорош для этого, он зарабатывает себе такую репутацию во всей лиге, что является недоговороспособным и неуправляемым. И сразу все команды, даже которые и могли в принципе подумать, что выменяют его, сказали: Oh no, no-no-no-no-no. Мы с этим парнем никаких дел не хотим иметь. Зачем нам эти проблемы? Чтобы он у нас тоже такие демарши устраивал? "За наши же деньги еще и такие проблемы"? (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что Шипачев летом перешел из СКА в "Голден Найтс", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

Полная версия интервью Ильи Брызгалова