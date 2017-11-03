Илья Брызгалов: "Пытаюсь начать работать на канадском телевидении"

Бывший вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" признался, что пытается начать карьеру на канадском телевидении. Он рассказал о проекте, в котором будет работать.
– Я правильно понимаю, что мы теперь вас каждую неделю будем видеть на канадском телеканале Sportsnet?
– Oh my God (Боже мой). Вы тоже это видели?
– Конечно. Как пропустить?
– Ну да, есть у меня такая рубрика теперь. Shooting the Bryz. Хештег #AskBryz. Можно писать вопросы мне в Твиттер с таким хештегом. Пытаюсь начать работать на канадском телевидении.
– В будущем Дона Черри потесните?
– Разве Дона Черри кто-то может заменить? Канадская легенда.
– Ну вы же тоже можете активно жестикулировать и говорить "Listen kids" (слушайте, ребята).
– Нет-нет. Я не претендую на лавры Дона Черри. Нельзя покушаться на легенд. Легенда должна жить, и ее нужно подкармливать постоянно, чтобы люди помнили.
– Получается, вы этим и занимаетесь, потому что давно не играете, но по-прежнему очень популярны. Интерес к вам не теряется.
– Наверное. Наверное, потому что есть харизма. Людям интересно. А может, потому что стараюсь говорить правду, и людям это интересно. Когда ты говоришь правду, ты не можешь быть банальным. Правда обычно так режет по ушам. И люди начинают задумываться. Правда, ничего не меняется, но интерес к тебе остается. (Игорь ЕРОНКО)
kolyazhkov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
19:22
Якут Хан
Хм.. аудитория у Ильи будет большая и преданная))) там в этой северной имерике все клоуны и даже наш там ихним стал. Давай Брыз постебайся над этими недоумками)))
18:41