Илья Брызгалов: "Представляюсь в Америке: "Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, проведший основную часть карьеры в НХЛ, в интервью "СЭ" сообщил, что смирился с тем, что в США регулярно коверкают его имя. По словам экс-голкипера, по этой причине он периодически представляется Джеймсом Бондом.

– "Питтсбург" опубликовал фото Кубка Стэнли со свежими гравировками. И там у Малкина вместо Evgeni выгравировано Fvgeni, хотя "Пингвины" уверяют, что это всего лишь блик, – вопрос Брызгалову.

– У меня на Кубке Стэнли все правильно выгравировано. А вот мое имя много раз коверкали и продолжают. Как только ни писали. Это кошмар. У меня до сих пор в некоторых местах коверканное имя. Даже в профсоюзе игроков НХЛ. Сколько бы я им ни писал, сколько ни отправлял претензий. Как написано ILJA, что совсем по-другому произносится, так и стоит. Правильно ведь ILYA. А пишут то ILJA, то ILIA, то еще как-то.

Я уже сдался. Если кофе где-нибудь покупаю, они ведь спрашивают, чтобы на стаканчике имя написать, я все время представляюсь "Джеймс Бонд". Потому что им это легко произнести и записать. А иначе – говоришь им Илья, они по десять раз переспрашивают и все равно напишут неправильно. А когда "Бонд. Джеймс Бонд" – они быстро понимают. Такие: "Аааах". Еще некоторые умудряются спрашивать: "Правда?". Ты им еще и добавляешь тогда: "У меня есть Licence to Kill (лицензия на убийство. – Прим. "СЭ")". И они: "Вау, круто". Американская глубинка (смеется). (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Ильи Брызгалова