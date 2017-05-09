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Илья Брызгалов: "Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции"

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Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов считает, что "Вашингтон" близок к выходу в финал конференции. Команда в третьем периоде шестого матча серии против "Питтсбурга" выигрывает со счетом 3:0. Седьмой поединок между соперниками, если "Вашингтон" доведет дело до победы и сравняет счет в серии, состоится на площадке "Кэпиталз".

"Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции", - написал Брызгалов в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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maxcds

зачётно троллит, Илья)))

05:15

Adios Amigos R...

Рановато, Илья. Но играют действительно круто сейчас...

05:08

Якут Хан

У белоснежок аки яйца выросли!)) Перевод Бура фантастик! 7й надо брать, все впереди!!! Шансы 50:50.

05:06