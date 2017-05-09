Илья Брызгалов: "Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции"

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов считает, что "Вашингтон" близок к выходу в финал конференции. Команда в третьем периоде шестого матча серии против "Питтсбурга" выигрывает со счетом 3:0. Седьмой поединок между соперниками, если "Вашингтон" доведет дело до победы и сравняет счет в серии, состоится на площадке "Кэпиталз".

"Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции", - написал Брызгалов в Твиттере.