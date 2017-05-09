Илья Брызгалов: "Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции"

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов считает, что "Вашингтон" близок к выходу в финал конференции. Команда в третьем периоде шестого матча серии против "Питтсбурга" выигрывает со счетом 3:0. Седьмой поединок между соперниками, если "Вашингтон" доведет дело до победы и сравняет счет в серии, состоится на площадке "Кэпиталз".
"Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции", - написал Брызгалов в Твиттере.
Looks like the caps advanced to conference final.– bryzgoalie30 (@bryzgoalie30) 9 мая 2017 г.
maxcds
зачётно троллит, Илья)))
05:15
Adios Amigos R...
Рановато, Илья. Но играют действительно круто сейчас...
05:08
Якут Хан
У белоснежок аки яйца выросли!)) Перевод Бура фантастик! 7й надо брать, все впереди!!! Шансы 50:50.
05:06