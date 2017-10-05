Илья Брызгалов: "Овечкин всех приучил, что забивает по 50 шайб"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, выступавший в НХЛ за "Анахайм", "Финикс", "Филадельфию", "Эдмонтон" и "Миннесоту", надеется, что усиленная подготовка к сезону поможет капитану "Вашингтона" Александру Овечкину демонстрировать высокую результативность. Экс-голкипер отметил, что игра форварда "столичных" изучена соперниками, она является несколько прямолинейной.

– Поймите, Саша Овечкин – не молодеет. Когда тебе переваливает за 30 – это такой срок, когда ты начинаешь все чувствовать. Все болячки. Начинаешь набирать вес. Как бы ты ни тренировался – все равно он ползет. Становишься медленнее. Следствие физиологии. Моложе он не станет – Сашке-то уже 32. Каждый год время и здоровье уходят и уходят.

– Овечкин вес сбросил – это чуть ли не стало темой месяца. И куда раньше, чем обычно, приехал в Вашингтон готовиться.

– Дай бог, чтобы это помогло. Потому что опять же от него ожидают все, по крайней мере – в команде, что он будет забивать 50. Не 30, понимаете? Именно 50! Овечкин уже всех к этому приучил, поставил такую высокую планку.

– Не мешает ли ему эта планка? Он вроде пытается разнообразить игру, но часто сваливается к излюбленному: вошел в зону – бросок; или встал – под бросок.

– Да, наверное, есть такое. Его игра – она уже изученная. Немножко прямолинейная. Ты взял, покатил – хочешь один в один либо обыграть, либо бросить из-под ног. Или он стоит в большинстве на этой своей точке и бросает, и бросает, и бросает. Конечно, он может свою игру еще улучшить. Больше взаимодействовать с партнерами, использовать их. Само собой, его игру в обороне можно сильно подтянуть. Это и ему поможет, и всей команде.

Илья Брызгалов: "От Овечкина ждут, что он будет забивать 50 голов. Не 30. Именно 50!"https://t.co/XGsseiyABL pic.twitter.com/8INECakuR1 – СЭ Хоккей (@hockey_se) 5 октября 2017 г.

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