Илья Брызгалов: "Овечкин и без Кубка Стэнли был бы великим"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" расказал об изменениях игры нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По словам голкипера, это великий игрок и без Кубка Стэнли.

– Ну да. В этом сезоне он изменил, конечно, свою игру, - отметил Брызгалов. - И отношение. И сразу пришел результат. Человек осознал многие, наверное, вещи. Но он и без Кубка Стэнли был бы великим. Многим игрокам, у которых была великолепная карьера, которые забивали огромное количество голов, не удавалось взять главный трофей. Вы же понимаете – тут речь о том, что ты оставишь после себя. А он везде в топах НХЛ, лучшей лиги мира. И слава богу, что он выиграл этот Кубок Стэнли. Теперь ему не будут эту "приставочку" подставлять. Как вы думаете – что, мол, да-да, но "чашки" нет. Теперь ему никто этого не скажет. А так – он один из величайших игроков, что когда-либо играл в хоккей.

– Замахнется ли Овечкин еще на пару перстней?

– Вот уж не знаю. В России есть шоу всякие с гадалками – вот вам с этим вопросом надо к ним. Но все может быть. Всякое бывает. Бывает даже такое, чего, как ты думаешь, и быть не может. Жизнь такая штука. Казалось бы, не может, а оно раз – и "могет". И думаешь: "Е-мое, бывает же". (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"