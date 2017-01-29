05:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Илья Брызгалов: "Отлично провожу время на звездном уик-энде НХЛ со старыми друзьями"

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Известный российский голкипер Илья Брызгалов, ставший гостем звездного уик-энда в НХЛ, подчеркнул, что хорошо провел время со старыми друзьями. 36-летний вратарь поработал в качестве журналиста, взяв интервью в числе прочих у Александра Овечкина и Сергея Бобровского.

– Отлично провожу время со старым друзьями, – написал на своей странице в твиттере Брызгалов, прикрепив несколько фотографий с мероприятия.

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